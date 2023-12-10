الأحساء والحدود الشمالية يقصان شريط النسخة الثانية من برنامج "فرسان التعليم" .. غداً

ويهدف برنامج "فرسان التعليم" لخلق تنافس ثقافي تربوي بين إدارات التعليم في المملكة ، بدعم ومتابعة من وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان ، كما تتواءم مخرجات البرنامج مع طموحات رؤية المملكة 2030، وتحقق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية في أن يكون المواطن السعودي منافسًا عالميًا، بالإضافة إلى مساهمته في صقل شخصية الطالب والطالبة وبث روح التحدي والمنافسة ، كما أن البرنامج يركز على مجموعة من المعارف التي توسع مدارك الطلاب وقدراتهم، وتخلق لديهم مهارة التعلم الذاتي والتي سترفع تحصيلهم الدراسي .