الأحساء والحدود الشمالية يقصان شريط النسخة الثانية من برنامج "فرسان التعليم" .. غداً

تنطلق في الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين الحلقة الأولى من النسخة الثانية لبرنامج "فرسان التعليم" في مقر قنوات عين التي تبثها على الهواء لحظة بلحظة.
وفي التفاصيل، تتكون الحلقة من 8 متسابقين مناصفة بين الفريقين بواقع 4 من كل إدارة تعليمية ، ويدير السباق الزميل الإعلامي عبدالرحمن البشري ،في حين يتأهل الفائز للأدوار التالية ويغادر الآخر المنافسة المقامة بنظام خروج المغلوب.
وكانت قنوات عين قد أعلنت في وقتٍ سابق نتائج مواجهات قرعة دور الـ16 من برنامج "فرسان التعليم" التي تمت برعاية وحضور وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي ، والمشرف على قنوات عين حامد الغامدي.
ووصل عدد المتسابقين 64 طالباً وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية يتنافسون على لقب النسخة الثانية من "فرسان التعليم" بعد تحقيق طلاب مكة المكرمة النسخة الأولى.
ويهدف برنامج "فرسان التعليم" لخلق تنافس ثقافي تربوي بين إدارات التعليم في المملكة ، بدعم ومتابعة من وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان ، كما تتواءم مخرجات البرنامج مع طموحات رؤية المملكة 2030، وتحقق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية في أن يكون المواطن السعودي منافسًا عالميًا، بالإضافة إلى مساهمته في صقل شخصية الطالب والطالبة وبث روح التحدي والمنافسة ، كما أن البرنامج يركز على مجموعة من المعارف التي توسع مدارك الطلاب وقدراتهم، وتخلق لديهم مهارة التعلم الذاتي والتي سترفع تحصيلهم الدراسي .
وأسفرت القرعة عن لقاء فرسان الأحساء وفرسان الحدود الشمالية في الحلقة الأولى من البرنامج، فيما يتنافس فرسان الرياض ضد فرسان الطائف في الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثالثة يتنافس فرسان مكة المكرمة - حاملو لقب الموسم الأول - مع فرسان حائل.
وتجمع الحلقة الرابعة أقصى الشمال بأقصى الجنوب، حيث يلتقي فيها فرسان جازان مع فرسان الجوف، وفي الحلقة الخامسة يتنافس فرسان عسير مع فرسان نجران، فيما يتنافس في الحلقة السادسة فرسان المدينة المنورة مع فرسان القصيم.
ويلتقي في الحلقة السابعة فرسان المنطقة الشرقية مع فرسان تبوك ، وأخيراً جدة مع الباحة في الحلقة الثامنة.