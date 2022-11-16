"التعاون الإسلامي".. أنشطة وبرامج تستهدف النهوض بالحوار والتواصل والتسامح

وقامت إدارة الحوار والتواصل بمنظمة التعاون الإسلامي بتنظيم ورش عمل بهدف تقييم مرصد الإسلاموفوبيا بالإضافة إلى الإسهام في إنجاح العديد من الفعاليات التي لها علاقة بالظاهرة في مقر الأمانة العامة أو الدول الأخرى، وفي سياق الحوار نظمت فعاليات للحوار بين الأديان وتعزيز دور القادة الدينيين في عملية السلام والمصالحة؛ حيث قامت في شهر ديسمبر 2017 من خلال الشراكة مع العديد من الجهات المعنية التي تشمل الحكومات والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرة مشتركة مع مركز الملك عبدالله للحوار، والمجلس المشترك بين الأديان في تايلاند (IRC)، ومعهد حقوق الإنسان ودراسات السلام (IHRP) في تايلاند وجامعة مهيدول Mahidol وجامعة فطاني Fatoni؛ لإقامة ورشة عمل استراتيجية في بانكوك جمعت بين قادة المجتمع المدني والديني وصانعي السياسات وممثلي الحكومة لتحديد التحديات التي تواجه المجتمعات الدينية في جنوب وجنوب شرق آسيا.