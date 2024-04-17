"تنظيم الإعلام": حق الجمهور في معرفة الحقيقة هو الواجب الأول للإعلامي

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أن احترام الحقائق وحق الجمهور في معرفة الحقيقة هو الواجب الأول للإعلامي.
وقالت الهيئة إن المعايير الدولية لمهنة الإعلام؛ تشمل الاستقامة، والتي من شأنها إرساء دعائم الثقة للاعتماد على آرائه وأحكامه، إضافة إلى الموضوعية في جمع وتقييم وتبليغ المعلومات دون التأثر بآراء أو مصالح شخصية، وكذلك الحفاظ على السرية؛ حيث يجب عدم الإفصاح عن المعلومات عنها إلا عند الضرورة الملحة.
وأضافت الهيئة أن المعايير الدولية لمهنة الإعلام تتضمن كذلك الكفاءة من حيث معرفة المعايير الدولية، والقدرة على تطوير المهارات، إضافة إلى الحقيقة والدقة؛ حيث يعد تصحيح الحقائق هو المبدأَ الأساسي للإعلام، ويجب تحري الدقة والتحقق من جميع المعلومات؛ فضلًا عن العدل والنزاهة؛ حيث يجب أن تكون القصص متوازنة وتضيف إلى السياق.