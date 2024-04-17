"تنظيم الإعلام": حق الجمهور في معرفة الحقيقة هو الواجب الأول للإعلامي

وقالت الهيئة إن المعايير الدولية لمهنة الإعلام؛ تشمل الاستقامة، والتي من شأنها إرساء دعائم الثقة للاعتماد على آرائه وأحكامه، إضافة إلى الموضوعية في جمع وتقييم وتبليغ المعلومات دون التأثر بآراء أو مصالح شخصية، وكذلك الحفاظ على السرية؛ حيث يجب عدم الإفصاح عن المعلومات عنها إلا عند الضرورة الملحة.