ما العوائد الاقتصادية لاستضافة بطولة كأس العالم في آخر 5 نسخ؟

حققت النسخ الخمس الأخيرة من بطولة كأس العالم آثارًا اقتصادية وعوائد مالية كبيرة، بما يتضمنه ذلك من عوائد مباشرة للحدث نفسه أو المكاسب المترتبة على النشاط السياحي المصاحب له، بالنسبة للدول التي نالت فرصة الاستضافة.
تفصيلًا، وبحسب تقرير "ستراتيجيك جيرز"، فقد حصد مونديال قطر عام 2022 مبلغ 17 مليار دولار، بينما حقق مونديال روسيا 2018 مبلغ 14 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمونديال البرازيل 2014 فقد وصلت المكاسب الإجمالية إلى 15 مليار دولار.
وحقق مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 عائدات وصلت إلى 12 مليار دولار، فيما حصد مونديال ألمانيا 2006 مبلغ 14 مليار دولار.
يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد بارك اليوم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف استعدادًا لتسليمه للفيفا في العاصمة الفرنسية باريس من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم والاهتمام لهذا القطاع الحيوي والمهم الذي جعل من المملكة موطنًا ثابتًا للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، في ظل القفزات النوعية والمتميزة التي تشهدها هذه البلاد.
وقال وزير الرياضة: نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة.