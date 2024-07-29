ما العوائد الاقتصادية لاستضافة بطولة كأس العالم في آخر 5 نسخ؟

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم والاهتمام لهذا القطاع الحيوي والمهم الذي جعل من المملكة موطنًا ثابتًا للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، في ظل القفزات النوعية والمتميزة التي تشهدها هذه البلاد.