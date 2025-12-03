"صايل": ولي العهد في قمة المنامة يرسم بوابة جديدة لتكامل الخليج

ملفات تنتظر الحسم بروح جماعية

ويضيف الكاتب أن دول الخليج تواجه اليوم تحديات تتعدى الجوانب الأمنية إلى مستقبل الاقتصاد غير النفطي، ومكانة السياحة إقليميًا وعالميًا، إلى جانب أهمية الثقافة كعنصر تفرد وتميّز. ويشدد على أن نجاح المملكة في جذب السياحة العالمية تجربة تستحق التشارك لا التنافس، محذرًا من تشابه المنتجات السياحية بين دول الخليج بشكل يُفقدها ميزتها التنافسية.