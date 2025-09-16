صحصح: من إعلان «يوتيوب» إلى منصة مليونية لأكواد الخصم و"الكاش باك"

بدأت فكرة صحصح عندما لم يتمكن شاب سعودي من حفظ قسيمة (كود) خصم شاهدها في إعلان على شبكة «يوتيوب»، هذه الحادثة المتكررة نبهت المهندس السعودي عمر القروني إلى وجود فجوة تتمثل في الحاجة إلى موقع موحّد وموثوق يجمع أكواد الخصم ويسهل الوصول إليه.
في 27 أبريل 2019، بدأت الحكاية بقيادة الشركاء المؤسسين عمر القروني، مهند الثاني، وعثمان الثاني لتتحول الفكرة خلال سنوات قليلة إلى منصة رائدة يزورها خمسة ملايين مستخدم للاستفادة من قسائم الخصومات والاسترداد النقدي (كاش باك) للتوفير في شراء المنتجات عبر الإنترنت.
نموذج العمل: التوفير السهل والموثوق
تركز «صحصح» على التسويق بالعمولة عبر مسارين متكاملين:
1.أكواد الخصم: إدخال الكود في صفحة التاجر للحصول على خصم فوري.
2.الكاش باك: ربط تقني بين متجر الشريك و«صحصح» يتيح إرجاع نسبة إلى محفظة صحصح عند الشراء، مع إمكانية استبدال الرصيد ببطاقات هدايا متنوعة.
ولتثبيت الثقة، يعمل فريق تحرٍّ وعناية على التحقق المستمر من فعالية العروض ومدد صلاحيتها، بما يضمن تجربة سلسة وموثوقة للمستخدمين.
محطات النمو والإنجاز
•2022 التوسّع إلى دول الخليج ومصر، والاستحواذ على منصة "سعودي كوبون" لرفع الحصة السوقية في قطاع الأكواد.
•2024 إطلاق الكاش باك والتوجّه الاستراتيجي لإعادة التموضع تحت اسم "صحصح لتقنية المعلومات"، ما عزّز تنويع قنوات التوفير.
•مع بداية 2025تضاعفت طلبات الكاش باك 5 مرات، وتجاوز مبيعات شركاء المنصة 25مليون ريال.
•في 2025 ضمت شبكة "صحصح" أكثر من 1000 متجر إلكتروني محلي وعالمي، من بينها ترينديول، أمازون، نون، شي إن، ستايلي، اي هيرب ، وغيرها، ما يوسّع خيارات المستخدم ويربط التوفير بسلوك التسوّق الفعلي.
وحول رؤية الشركة للمرحلة المقبلة، يشير القروني إلى أن "صحصح" تعمل على ترسيخ موقعها كـمنصة أولى للتوفير في الشرق الأوسط، عبر تعميق التكامل مع المتاجر والشركاء، وتوسيع عروض التوفير الذكية المتمثلة في جمع الأكواد، الكاش باك، المحافظ الرقمية، وبطاقات هدايا في موقع واحد يتيح للزائر أقصى إمكانية للتوفير عند شراء البضائع عبر الإنترنت. ويضيف استثمرنا وسنظل في جودة المحتوى والتحقق اليومي من مصداقية العروض لضمان موثوقية مستدامة، ورحلة مستخدم مميزة.
يذكر بأن صحصح احتفلت مضي ست سنوات، انتقلت فيها من حلّ لمشكلة يومية إلى منصة تقنية تُعيد تعريف التوفير للمستخدمين وتضيف قيمة قابلة للقياس لشركائها التجاريين. ومع توسّع نموذج «الكاش باك» وإعادة التموضع التقني، تعمل الشركة باستمرار على موثوقية العروض، اتّساع الشراكات، وتجربة توفير أبسط وأذكى.
الشركة في أرقام
•التأسيس: 27 أبريل 2019
•الانتشار أكثر من 5 ملايين مرة تم تحميل التطبيق.
•الثقة أكثر من 700 ألف مستخدم نشط شهريًا
•الشراكات أكثر من 1000 متجر محلي وعالمي.
•نمو «الكاش باك» منذ بداية العام الماضي 5 مرات
ليحقق للمتاجر مبيعات بأكثر من 25مليون ريال