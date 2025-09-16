صحصح: من إعلان «يوتيوب» إلى منصة مليونية لأكواد الخصم و"الكاش باك"

وحول رؤية الشركة للمرحلة المقبلة، يشير القروني إلى أن "صحصح" تعمل على ترسيخ موقعها كـمنصة أولى للتوفير في الشرق الأوسط، عبر تعميق التكامل مع المتاجر والشركاء، وتوسيع عروض التوفير الذكية المتمثلة في جمع الأكواد، الكاش باك، المحافظ الرقمية، وبطاقات هدايا في موقع واحد يتيح للزائر أقصى إمكانية للتوفير عند شراء البضائع عبر الإنترنت. ويضيف استثمرنا وسنظل في جودة المحتوى والتحقق اليومي من مصداقية العروض لضمان موثوقية مستدامة، ورحلة مستخدم مميزة.