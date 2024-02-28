"وقاء" يشارك في منتدى الخرج الصناعي لتعزيز الصناعات الغذائية

شارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، اليوم الأربعاء، في منتدى الخرج الصناعي، كراع ذهبي للمنتدى.
وتنظم المنتدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالشراكة مع وزارة الاستثمار والغرفة التجارية بالخرج؛ لتعزيز دور الاستدامة في الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ورفع الصادرات الوطنية في القطاع الزراعي بالمملكة.
ويعمل مركز "وقاء" على تعزيز دور الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، مما يسهم في رفع الناتج الزراعي المحلي ليتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويصاحب المنتدى عقد ورش عمل ودورات تدريبية وجلسات حوارية متخصصة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.