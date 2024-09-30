بأجود الأنواع وأعلى المبيعات.. الرياض تتصدر إنتاج التمور على مستوى المملكة

وأشارت إلى أن تنظيم المعرض الموسمي، يهدف إلى دعم قطاع النخيل والتمور في المملكة، وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي الزراعي، من خلال ارتفاع قيمة صادرات التمور، حيث تجاوزت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م (751) مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت (9.9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما يهدف المعرض إلى تعزيز المناخ التسويقي للتمور بمنطقة الرياض، وتوفير البيئة المناسبة لزيادة الفوائد التي يجنيها المزارعون والمستثمرون، فضلًا عن المستهلكين، إلى جانب تفعيل دور المزارع؛ من خلال تسويق محصوله وعرضه بشكل مباشر داخل المعرض.