خانوا وطنهم وعرّضوا أمنه للخطر وموّلوا تنظيمات إرهابية.. "الداخلية" تنفّذ حكم القتل في 7 جناة بالرياض

أقدم كل من/ أحمد بن سعود بن صغير الشمري، الموقوف بتاريخ 22/ 6/ 1442هـ، وسعيد بن علي بن سعيد الوادعي، الموقوف بتاريخ 19/ 4/ 1443هـ، وعبدالعزيز بن عبيد بن عبدالله الشهراني، الموقوف بتاريخ 14/ 12/ 1441هـ، وعوض بن مشبب بن سعيد الأسمري، الموقوف بتاريخ 15/ 6/ 1443هـ، وعبدالله بن حمد بن مجول السعيدي، الموقوف بتاريخ 21/ 4/ 1441هـ، ومحمد بن حداد بن أحمد بن محمد، الموقوف بتاريخ 13/ 2/ 1442هـ، وعبدالله بن هاجس بن غازي الشمري، الموقوف بتاريخ 1/ 12/ 1442هـ، على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر.