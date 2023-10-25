محليات

المخدرات تقبض على مخالف بالباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
المخدرات تقبض على مخالف بالباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

واس- الباحة: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في محافظة المخواة بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادةَ الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الباحة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة المخواة
النيابة العامة
مادة الإمفيتامين المخدر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org