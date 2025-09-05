محافظ الخبر يدشّن المؤتمر الدولي الخامس لأمراض السكري والسمنة

وخلال الحفل، ألقى المشرف العام على المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز بن علي التركي، كلمة أكد فيها أهمية الابتكار والتعاون العلمي في مواجهة التحديات الصحية، مشددًا على أن مرض السكري بات من أكثر الأمراض المزمنة تأثيرًا على حياة الملايين، ما يستدعي تكثيف جهود الوقاية والتوعية والبحث العلمي.