محافظ الخبر يدشّن المؤتمر الدولي الخامس لأمراض السكري والسمنة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، دشّن محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، أمس الخميس، أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة (Saudi Endo 2025)، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، ويستمر حتى السبت 6 سبتمبر 2025، بفندق المريديان في الخبر.
وتجوّل محافظ الخبر في المعرض المصاحب، واطّلع على أبرز التقنيات والخدمات التي تقدمها الشركات في مجالات علاج أمراض السكري والسمنة والغدد الصماء.
وخلال الحفل، ألقى المشرف العام على المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز بن علي التركي، كلمة أكد فيها أهمية الابتكار والتعاون العلمي في مواجهة التحديات الصحية، مشددًا على أن مرض السكري بات من أكثر الأمراض المزمنة تأثيرًا على حياة الملايين، ما يستدعي تكثيف جهود الوقاية والتوعية والبحث العلمي.
وقدّم التركي شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل لأنشطة الجمعية، ولنائبه الأمير سعود بن بندر على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما ثمّن حضور محافظ الخبر ورعايته لحفل التدشين.
من جانبه، أوضح رئيس المؤتمر الدكتور راشد الجوير، أن المؤتمر يشكل منصة علمية لتبادل الخبرات بين المختصين محليًا ودوليًا، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث في مجال السكري والغدد الصماء وفتح آفاق جديدة للعلاج والوقاية.
يُذكر أن المؤتمر يتضمن أكثر من 40 محاضرة وجلسة علمية وورشة عمل، يشارك في تقديمها أكثر من 60 طبيبًا من 6 دول عربية ودولية، لمناقشة 11 محورًا رئيسيًا تغطي مستجدات هذا المجال الطبي الحيوي.