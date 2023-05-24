ليز® تتعاون مع نتفليكس لإطلاق المزيد من النكهات الممتعة للجمهور في المملكة

وتعد النكهات الجديدة، المقطعة إلى شرائح رفيعة ومحضرة بجودة ونكهة لذيذة ، جزءاً من ابتكار ليز، حيث تحاكي هذه النكهة خطط البروفيسور البارعة الشهيرة في المسلسل. بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع روح المسلسل الشهير، سيتم منح المعجبين في جميع أنحاء المملكة الفرصة للاستمتاع بالمسلسل والمشاركة في حملة مستوحاة من السرقة عبر مفتاح نقاط الاتصال الإعلامية، التي شهدت مشاركة بعض من أشهر المؤثرين في المنطقة، بما في ذلك ملك الداود، وأحمد الجار، ومشاري العتيبي، وعزيز بن هاني، حيث تحاكي الحملة أحداث المسلسل، إضافة إلى إنشاء محتوى عبر مجموعة مختارة من متاجر البيع بالتجزئة في المملكة، مثل المتجر الشهير باندا، الذي تم الاستيلاء عليه، حيث لفت المؤثرون المشهورون الانتباه إلى جميع أرفف الوجبات الخفيفة الفارغة التي "داهمتها" فرقة البروفيسور: كوريا.