ليز® تتعاون مع نتفليكس لإطلاق المزيد من النكهات الممتعة للجمهور في المملكة

تماشياً مع التزامها المتواصل في دعم العروض الفنية الممتعة في المملكة، أطلقت ليز®، إحدى العلامات التجارية البارزة من بيبسيكو، ثلاث نكهات شهية مستوحاة من سلسلة نتفليكس الشهيرة البروفيسور: كوريا، وهي Wasabi Ginger، و Spicy Ranch، و Kimchi Noodles، حيث يأتي ذلك احتفاءً بشخصيات المسلسل، التي لاقت شهرة واسعة النطاق.
ويعد مسلسل البروفيسور: كوريا أحد أهم المسلسلات الكورية الناجحة التي عرضت عبر نتفليكس، تدور قصته حول ثمانية لصوص أثناء قيامهم بعملية سرقة في منطقة اقتصادية موحدة حديثاً بين كوريا الشمالية والجنوبية، حيث لاقى المسلسل الاعجاب اللافت لدى الجمهور المملكة، وذلك بعد أن تصدر المسلسل قوائم الأكثر مشاهدة لدى نتفليكس.
وتعد النكهات الجديدة، المقطعة إلى شرائح رفيعة ومحضرة بجودة ونكهة لذيذة ، جزءاً من ابتكار ليز، حيث تحاكي هذه النكهة خطط البروفيسور البارعة الشهيرة في المسلسل. بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع روح المسلسل الشهير، سيتم منح المعجبين في جميع أنحاء المملكة الفرصة للاستمتاع بالمسلسل والمشاركة في حملة مستوحاة من السرقة عبر مفتاح نقاط الاتصال الإعلامية، التي شهدت مشاركة بعض من أشهر المؤثرين في المنطقة، بما في ذلك ملك الداود، وأحمد الجار، ومشاري العتيبي، وعزيز بن هاني، حيث تحاكي الحملة أحداث المسلسل، إضافة إلى إنشاء محتوى عبر مجموعة مختارة من متاجر البيع بالتجزئة في المملكة، مثل المتجر الشهير باندا، الذي تم الاستيلاء عليه، حيث لفت المؤثرون المشهورون الانتباه إلى جميع أرفف الوجبات الخفيفة الفارغة التي "داهمتها" فرقة البروفيسور: كوريا.
وسيتمكن المشاهدون من الاستمتاع رقائق ليز، وتجربة الإثارة عبر مجموعة من النكهات الرئيسية الجديدة للعلامة التجارية للوجبات الخفيفة، لاسيما عند مشاهدات أحداث المسلسل، إضافة إلى المشاركة في مسابقة خاصة، والفوز بمجموعة مختارة من الجوائز الخاصة، وذلك من خلال المشاركة في تحدي تكيك توك للتمثيل، تشمل الجوائز دوراُ في فيلم سعودي قادم، ورحلة إلى كوريا واليابان، وسينما في المنزل، وفرصة لحضور عرض نتفليكس الأول (تطبق الشروط والأحكام).