تحت رعاية أمير جازان.. انطلاق المعرض الدولي للامتياز التجاري الأسبوع المقبل

ينطلق المعرض الدولي للامتياز التجاري خلال الفترة 12 - 15 أكتوبر 2022م، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، برعاية اتحاد الغرف السعودية، وتحت رعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.
وسيتمكّن رواد الأعمال والمستثمرون من التعرف على الفرص الاستثمارية المحلية والدولية وامتلاك المشروعات والتبادل التجاري، والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 في النهوض بصناعة "الفرنشايز" بالمملكة.
من جهتها قالت المدير التنفيذي للمعرض، عبير جليح: أهمية هذا المعرض تكمن في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة للمشاريع التجارية، والتوسع والانتشار من خلال منح حق الامتياز، وخلق فرص وظيفية كبيرة.
وأضافت: المعرض يتيح عرض العلامة التجارية بسوق الفرنشايز المخصص للعارضين، وسيكون فرصة اللقاء بالممنوحين الجيدين وزيادة الفرص الخاصة بتوسيع العلامة التجارية، إلى جانب الحصول على فرصة لقاء المانحين وعقد الصفقات بينهم، كما أن هناك فرصة اللقاء مع المطورين وأصحاب الخبرات التسويقية والقانونية، وفرصة اللقاء مع الجهات الحكومية والداعمة للعلامات التجارية.
وأشارت عبير جليح إلى أن وجود العلامات التجارية الدولية والمحلية في مكان واحد يعتبر حدثًا مهمًّا لتمكين الشركات المحلية من الارتقاء، فضلًا عن توفير بيئة خصبة للشركات العالمية لتطوير الاستثمار ودعم الأعمال على مستوى الشرق الأوسط.
وأردفت: يعتبر هذا الحدث فرصة للتعرف على مجموعة واسعة من العلامات التجارية من معظم قطاعات الأعمال والصناعة من مختلف مناطق المملكة.
وتابعت: يتمتع المعرض بالعديد من المزايا؛ من بينها وجود الجهات الحكومية التي ستقدم الدعم والتمكين والاستشارات والحلول التمويلية، كما أنه فرصة لرواد الأعمال الراغبين بتطوير أعمالهم أو البدء بأعمال ناجحة قليلة المخاطر، ولقاء المستشارين والخبراء للاستفادة من خبراتهم في النواحي القانونية، ويعدّ كذلك فرصة لأصحاب العلامات المحلية للبدء في تحويل علاماتهم إلى فرنشايز، وذلك من خلال الاستفادة من قصص النجاح الموجودة محليًّا ًوعالميًّا، ولقاء الباحثين من موزعين لمنتجاتهم وانتشارها بنظام التوكيلات التجارية.
في سياق متصل قال المستشار أحمد بن محمد أبو هادي رئيس مجلس إدارة غرفة جازان: الغرفة أولت كامل اهتمامها بهذا المعرض؛ لما له من أهمية في فتح الفرص أمام رواد الأعمال ودعمهم بالانطلاق بنظام الامتياز التجاري في مشاريعهم.
وأضاف: تتميز المنطقة بالفرص الواعدة بمحافظاتها المتعددة وتوفر عناصر الاستثمار، ويعتبر هذا المعرض انطلاقة مهمة تستهدفها الغرفة لتوجيه المستثمرين لها والاستفادة من الفرص المتاحة بها.