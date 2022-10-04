تحت رعاية أمير جازان.. انطلاق المعرض الدولي للامتياز التجاري الأسبوع المقبل

وتابعت: يتمتع المعرض بالعديد من المزايا؛ من بينها وجود الجهات الحكومية التي ستقدم الدعم والتمكين والاستشارات والحلول التمويلية، كما أنه فرصة لرواد الأعمال الراغبين بتطوير أعمالهم أو البدء بأعمال ناجحة قليلة المخاطر، ولقاء المستشارين والخبراء للاستفادة من خبراتهم في النواحي القانونية، ويعدّ كذلك فرصة لأصحاب العلامات المحلية للبدء في تحويل علاماتهم إلى فرنشايز، وذلك من خلال الاستفادة من قصص النجاح الموجودة محليًّا ًوعالميًّا، ولقاء الباحثين من موزعين لمنتجاتهم وانتشارها بنظام التوكيلات التجارية.