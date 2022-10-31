الأرجان تطلق حملة "أخوك جارك" تزامنًا مع بدء البيع للمرحلة الثانية لمشروع بيوت الفرسان بالدمام

أعلنت شركة مشاريع الأرجان عن الانتهاء من بيع جميع الفلل السكنية (٢٠٠ فيلا)، ضمن المرحلة الأولى لمشروع بيوت الفرسان الواقع على طريق مطار الملك فهد الدولي - أحد أكبر المشاريع السكنية في مدينة الدمام والفائز بجائزة أكبر مشروع سكني، حيث يضم ٨٥٣ فيلا سكنية و مركزًا تجاريًا - مركز الفرسان- والذي يحتوي على باقة من متاجر العلامات التجارية العالمية والمحليه لخدمة ساكني مشروع بيوت الفرسان والأحياء المجاورة.
وبهذه المناسبة ذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان: "يسرنا الإعلان عن إطلاق حملة (أخوك جارك) تزامناً مع فتح باب البيع للمرحلة الثانية في مشروع بيوت الفرسان، والتي تهدف إلى تحفيز الإخوة والأقارب والأصدقاء إلى السكن ضمن حي واحد متكامل الخدمات لتعزيز الترابط الاجتماعي بين ساكني بيوت الفرسان.
حيث يتم منح سعر خاص عند شراء فلتين متجاورتين، وبالتالي المساهمة في تحقيق حلم الكثير من الأقارب للسكن بجوار بعضهم البعض.
الجدير بالذكر أن مشروع بيوت الفرسان يتضمن خيارات متعددة من الفلل بمساحات من 475-600 متر مربع، وفلل الدوبلكس بمساحات من 265-300 متر مربع. كما يمكن للأسر زيارة فلل العرض والتعرف عن قرب على بيوت الفرسان.