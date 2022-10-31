الأرجان تطلق حملة "أخوك جارك" تزامنًا مع بدء البيع للمرحلة الثانية لمشروع بيوت الفرسان بالدمام

أعلنت شركة مشاريع الأرجان عن الانتهاء من بيع جميع الفلل السكنية (٢٠٠ فيلا)، ضمن المرحلة الأولى لمشروع بيوت الفرسان الواقع على طريق مطار الملك فهد الدولي - أحد أكبر المشاريع السكنية في مدينة الدمام والفائز بجائزة أكبر مشروع سكني، حيث يضم ٨٥٣ فيلا سكنية و مركزًا تجاريًا - مركز الفرسان- والذي يحتوي على باقة من متاجر العلامات التجارية العالمية والمحليه لخدمة ساكني مشروع بيوت الفرسان والأحياء المجاورة.