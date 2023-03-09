قصف رعده مُهلك.. "الزعاق" مبشّرًا: "أمطار المراويح" طيبة ومبكرة هذا العام!

وأكمل في فيديو على حسابه بـ"تويتر": "خلال هذه الأيام تدخل علينا مرحلة الأمطار الصيفية، التي تتشكل محليًّا، وهطولها يكون في بقعة دون ثانية، وتسمى عند العامة بأمطار المراويح، أو السرايات عند أهل الخليج، وتكون مسبوقة بعصف ريح".