بجميع اللغات.. أمانة العاصمة المقدسة تستقبل بلاغاتها
تسعى أمانة العاصمة المقدسة من خلال تنفيذ خطة موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ وبتوجيه من قبل أمين العاصمة المقدسة، وبمتابعة وكيل أمين العاصمة للبلديات بتكثيف الجهود بالإدارة العامة لتجربة العميل حول تلقي البلاغات والملاحظات عبر وسـائل التواصل الاجتماعي "واتساب" من قبل ضيوف الرحمن بمختلف الجنسيات وبلغاتهم المختلفة وسرعة تمريرها للجهات المختصة.
حيث أوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أنه جرى إعداد عدد من الموظفين المؤهلين والمدربين لاستقبال هذه البلاغات على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما يقوم مدير عام تجربة العميل المهندس وائل حلواني بالإشراف المباشر والمتابعة المستمرة، كما أوضح إمكانية تلقي جميع البلاغات بمختلف أنواعها وبجميع اللغات على واتس "٠٥٣٩٤٠٠٩٤٠" من الأعمال التي تتعلق بالنظافة والصحة العامة، وكذلك فيما يخص المواد الغذائية وسلامتها، بالإضافة إلى الأعمال الخدمية مثل أعمال الطرق والإنارة ومخالفات المحلات التجارية؛ حيث يتم تمرير هذه البلاغات عبر الأجهزة اللاسلكية للجهات المعنية لسرعة الوقوف عليها والتأكد من تسديدها بجودة عالية.
وقد بلغ عدد البلاغات الواردة يوميًّا ما يقارب 400 بلاغ بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.