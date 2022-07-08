بجميع اللغات.. أمانة العاصمة المقدسة تستقبل بلاغاتها

حيث أوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أنه جرى إعداد عدد من الموظفين المؤهلين والمدربين لاستقبال هذه البلاغات على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما يقوم مدير عام تجربة العميل المهندس وائل حلواني بالإشراف المباشر والمتابعة المستمرة، كما أوضح إمكانية تلقي جميع البلاغات بمختلف أنواعها وبجميع اللغات على واتس "٠٥٣٩٤٠٠٩٤٠" من الأعمال التي تتعلق بالنظافة والصحة العامة، وكذلك فيما يخص المواد الغذائية وسلامتها، بالإضافة إلى الأعمال الخدمية مثل أعمال الطرق والإنارة ومخالفات المحلات التجارية؛ حيث يتم تمرير هذه البلاغات عبر الأجهزة اللاسلكية للجهات المعنية لسرعة الوقوف عليها والتأكد من تسديدها بجودة عالية.