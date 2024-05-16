بقيمة 375 ألف ريال.. إطلاق الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني

وناقش الوزراء خلال خطة العمل الإسكاني المشترك لعام 2024 والتي تضمنت عددًا من القرارات والأدلة والأطر المتعلقة بالإسكان؛ من بينها الموافقة على دليل التحفيز العقاري الذي يربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، والموافقة على دليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول المجلس، كما وافق المجلس على الإطار الاقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.