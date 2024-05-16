بقيمة 375 ألف ريال.. إطلاق الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني

ترأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الـ 22 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة في قطاع الإسكان.
وناقش الوزراء خلال خطة العمل الإسكاني المشترك لعام 2024 والتي تضمنت عددًا من القرارات والأدلة والأطر المتعلقة بالإسكان؛ من بينها الموافقة على دليل التحفيز العقاري الذي يربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، والموافقة على دليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول المجلس، كما وافق المجلس على الإطار الاقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
وأعلن الاجتماع عن إطلاق الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني تحت عنوان "التطبيقات والتقنيات الرقمية الذكية في المشاريع والبرامج السكنية"، ورفع القيمة المالية للجائزة إلى 375 ألف ريال سعودي بدلاً من 100 ألف ريال، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون بالترويج للدورة الجديدة للجائزة لتوسيع نطاق المشاركة.
وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في المشاركة بالنشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المكتب التنفيذي لمجمعة آسيا والمحيط الهادي، ورئاسة الجمعية العمومية القادمة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرة "موائل".
ونوه الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول مجلس التعاون، كما تم مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع عدد المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني، من بينها الاتحاد الدولي للإسكان والتخطيط ورابطة الإسكان الدولية والاتحاد الدولي للتمويل الإسكاني.
وتجول الوزراء بعد ذلك في أروقة المعرض المصاحب للاجتماع الـ 22 للجنة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون، والذي تستعرض في وزارات الإسكان في دول الخليج من خلال أجنحتها المشاركة أبرز جهودها ومشاريعها الإسكانية.
وكرمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر الشقيقة السيدة مريم بنت علي المسند، في نهاية الجولة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يذكر أن الاجتماع الـواحد والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد عُقد في العاصمة العمانية مسقط ضمن فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي استضافته سلطنة عمان خلال الفترة 29-31 أكتوبر من العام الماضي.