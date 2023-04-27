دخول "الكنة" وعِدّتُها أربعون يومًا.. "المسند": بعد غد "خفوق الثريا"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله: اليوم الخميس 27 أبريل الموافق 7 شوال، هو 12 نوء ‎المؤخر، و12 ‎الذراعين، و38 من فصل ‎الربيع؛ مشيرًا إلى أن بعد غدٍ هو أول وقت لدخول "الكنة".