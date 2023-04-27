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دخول "الكنة" وعِدّتُها أربعون يومًا.. "المسند": بعد غد "خفوق الثريا"!

قال: اليوم يوافق 12 نوء ‎المؤخر و12 ‎الذراعين و38 من فصل ‎الربيع
دخول "الكنة" وعِدّتُها أربعون يومًا.. "المسند": بعد غد "خفوق الثريا"!
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله: اليوم الخميس 27 أبريل الموافق 7 شوال، هو 12 نوء ‎المؤخر، و12 ‎الذراعين، و38 من فصل ‎الربيع؛ مشيرًا إلى أن بعد غدٍ هو أول وقت لدخول "الكنة".

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه يقصد بالكنة غياب نجم ‎الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرة (خفوق الثريا).

وتابع: "يقال اكتنّ الشيء أي غاب واختفى عن النظر؛ أما بالنسبة لتاريخ دخول الكنة فيكون في يوم 29 أبريل حتى 7 يونيو؛ بحيث يكون عدد أيام الكنة أربعين يومًا".

حالة الطقس
الأرصاد
عبدالله المسند

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