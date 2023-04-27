دخول "الكنة" وعِدّتُها أربعون يومًا.. "المسند": بعد غد "خفوق الثريا"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله: اليوم الخميس 27 أبريل الموافق 7 شوال، هو 12 نوء المؤخر، و12 الذراعين، و38 من فصل الربيع؛ مشيرًا إلى أن بعد غدٍ هو أول وقت لدخول "الكنة".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه يقصد بالكنة غياب نجم الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرة (خفوق الثريا).
وتابع: "يقال اكتنّ الشيء أي غاب واختفى عن النظر؛ أما بالنسبة لتاريخ دخول الكنة فيكون في يوم 29 أبريل حتى 7 يونيو؛ بحيث يكون عدد أيام الكنة أربعين يومًا".