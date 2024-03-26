ظاهرة وَصَفها النبي قبل 1400 عام.. تفاصيل عن "الفجر الكاذب" يكشفها "المسند"

وأضاف: "إذا كان الفجر الكاذب ظاهرة ضوئية تتشكل خارج نطاق الغلاف الجوي؛ فإن الفجر الصادق ظاهرة ضوئية تتشكل على الغلاف الجوي وبسببه، وهو ضوء يظهر قبيل الفجر الصادق في أوقات زمنية متباينة وفقًا للفصول الأربع؛ وذلك في سماء القبة الفلكية الشرقية، ويكون عادة على هيئة ذنب السرحان كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة هندسية يكون على هيئة مخروط قاعدته إلى الأسفل، ورأسه إلى الأعلى كما تصفه كتب الفلك الحديثة، وعادة يصل ارتفاعه في السماء إلى نحو 30 درجة".