"طوى للتنمية" توقّع عقدًا مع "أسمنت الجوف" بقيمة 37.5 مليون ريال لتصدير الأسمنت إلى سوريا وفلسطين

ويأتي هذا الاتفاق ضمن استراتيجية طوى للتنمية الهادفة إلى فتح قنوات توريد جديدة في الأسواق الخارجية، ولاسيما في السوقين السوري والفلسطيني، بما يسهم في دعم قطاع الإنشاءات ورفع كفاءة سلسلة الإمداد وتوفير حلول لوجستية متكاملة