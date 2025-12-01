"طوى للتنمية" توقّع عقدًا مع "أسمنت الجوف" بقيمة 37.5 مليون ريال لتصدير الأسمنت إلى سوريا وفلسطين

أعلنت شركة طوى للتنمية عن توقيع عقد تجاري جديد مع شركة أسمنت الجوف بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي، يقضي بتوريد وبيع جميع أنواع الأسمنت لغرض التصدير إلى الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين.
وقّع العقد الرئيس التنفيذي لشركة طوى، الأستاذ عبدالله عواض الوذناني، في خطوة تُعزّز من توسع الشركة في الأسواق الإقليمية وتدعم حضور المنتجات السعودية في الخارج.
وسيتم تنفيذ عمليات التصدير في السوق السوري عبر وكيل شركة طوى المعتمد، شركة قوى أدفانس للتجارة والمقاولات، الشريك الإستراتيجي لطوى والمسؤول عن الإشراف على التوزيع وحركة المنتجات داخل الأراضي السورية.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن استراتيجية طوى للتنمية الهادفة إلى فتح قنوات توريد جديدة في الأسواق الخارجية، ولاسيما في السوقين السوري والفلسطيني، بما يسهم في دعم قطاع الإنشاءات ورفع كفاءة سلسلة الإمداد وتوفير حلول لوجستية متكاملة
وتُعد طوى للتنمية من الشركات السعودية الرائدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وتوريد مواد البناء، حيث تمتلك خبرات ممتدة وشبكة علاقات تجارية واسعة في المنطقة، مما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق في عمليات التصدير والتوزيع.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا العقد إيجابيًا على أداء الشركتين من الربع الرابع لعام 2025 وحتى نهاية مدة الاتفاق في نوفمبر 2026