صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 50 مقيماً لتبرعهم بالدم عشر مرات

علي بن محمد أحمد القطعه، عبدالله ميرزا، فؤاد سالام خميس حترش، رولاندو جرافيلو فيرنانديز، عبداللطيف كونولا عمر كونولا، الطبيب/ أحمد هشام عبدالكريم أبو هاشم، عمر إبراهيم النجار، فيصل عباس علي محمد، ماجد عبدالوهاب نعمان هربز، عبدالعزيز طارق فايز الشامي، محمد حويشان نفوري، جابر محمد أحمد مسعد، محمد عماد الطيب حسن، محمد أحمد المحمد، مصطفى عمر محمد أحمد، يمان عبدالخالق ملا خاطر، أحمد شعبان عبدالغني عبدالواحد، محمد أحمد محمد جلحوف، جشيم الدين محمد ذاكر حسين، عبدالله محمد عبدالله غبير، ريان أدهم التركماني، مجد علي ميوس، نصر الدين محمد صالح العبالي، فادي زهير موسى الشروف، محمد قاسم حسن ناجي، محمد عل علي الكينعي، رجاء ناصر ساسي، الحسن ساو دار إبراهيم، شريف محمد يوسف عمر، عبدالكريم يحيى أحمد منصر، عبدالله مبارك صالح بارفعه، زاهد عبدالملك رحمة الله عبد السعيد، حسين كمال تلاليني، سامر موسى محمد دراز، إلياس عبدالحكيم شاكر محمد فوزي ، صديق مولا بخش خان، علي عبدالله عبده عبدالله، مؤمن محمد كامل سليمان، محمد عبدرب النبي سالم باطوق، محمود عبدالمنعم المحمود، محمود عمر أحمد الدرعاوي، إبراهيم الحاج هادي الشعبي، برهان الدين محمد، عواد ابهيت الصالح، نبيل محمد أحمد العونقي ، ثامر محمود محمد موسى، صادق بسام صادق أبو دواس ، محمد شاكر العشماوي، عمار محفوظ عمر بن محفوظ، عبدالرحمن محمد حسان الترجمان.