175 مُعلم لغة صينية يبدؤون التدريس في السعودية منتصف أغسطس

يبدأ 175 معلماً ومعلمة للغة الصينية للمرحلتيْن الابتدائية والمتوسطة مسيرتهم المهنية في المملكة منتصف أغسطس الجاري، وفقاً لتقرير صحيفة "تشاينا ديلي- chinadaily.com.cn" الصينية.
ووفقاً للتقرير سيكون هؤلاء المعلمون أول دفعة من معلمي اللغة الصينية الذين يخدمون في السعودية، وذلك تنفيذاً لاتفاقية تعزيز التعاون في تعليم اللغة الصينية التي أبرمتها الدولتان العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن جميع المعلمين أنهوا التدريبات المطلوبة في جامعة تيانجين نورمال، ويتوقع أن ترسل الصين 800 معلم لغة صينية إلى السعودية على دفعات عدة.