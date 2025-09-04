شراكة بين نادي أوبتيمو ومراكز فور ويز لتقديم خدمات علاج وتأهيل بمعايير عالمية

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن مشتركي نادي OPTIMO من الاستفادة من خدمات متقدمة تشمل الفحوصات الدقيقة لتقييم صحة ولياقة الجسم، برامج علاج الإصابات والتأهيل، وخطط تدريبية فردية مصممة وفق العمر والحالة الصحية، إلى جانب مزايا وخصومات حصرية.