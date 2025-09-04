شراكة بين نادي أوبتيمو ومراكز فور ويز لتقديم خدمات علاج وتأهيل بمعايير عالمية

أعلنت شركة أرماح الرياضية، المالكة والمشغلة لعلامات الأندية الرياضية OPTIMOوB_FIT، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين نادي OPTIMO ومراكز فور ويز للعلاج الطبيعي والتأهيل، بهدف توفير خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة ترتقي بتجربة المشتركين إلى مستويات جديدة من العناية والرفاهية.
ووقع الاتفاقية كل من الأستاذ فهد بن علي الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية، والدكتور عبدالله العبيد، الرئيس التنفيذي لمراكز فور ويز.
ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن مشتركي نادي OPTIMO من الاستفادة من خدمات متقدمة تشمل الفحوصات الدقيقة لتقييم صحة ولياقة الجسم، برامج علاج الإصابات والتأهيل، وخطط تدريبية فردية مصممة وفق العمر والحالة الصحية، إلى جانب مزايا وخصومات حصرية.
وتنطلق المرحلة الأولى في ناديي OPTIMO الملقا للرجال والسيدات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، مع خطط للتوسع تدريجيًا لتشمل أندية أخرى، إضافة إلى عيادات أسبوعية وعيادات افتراضية للاستشارات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الطرفين لتعزيز ثقافة الوقاية ودمج الطب الرياضي باللياقة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتشجيع نمط حياة صحي.
ويأتي هذا التعاون بعد إعلان شراكة نادي B_FIT مؤخرًا مع مراكز بايوفت، في خطوة تؤكد التزام أرماح الرياضية بتعزيز خدمات الصحة واللياقة عبر علاماتها المختلفة