"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع

ووزّع المشروع خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2024م، 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، إضافة إلى النازحين اللبنانيين في مراكز الإيواء المتضرّرين من الحرب؛ يستفيد منها 12.500 أسرة، بواقع 62.500 فرد.