الجفالي للسيارات تواصل تقديم برنامجها التدريبي المنتهي بالتوظيف للعام الثالث على التوالي

واصلت شركة الجفالي للسيارات الموزع العام المعتمد لمرسيدس-بنز في المملكة العربية السعودية، للعام الثالث على التوالي تنفيذ برنامجها التدريبي المنتهي بالتوظيف، والذي تعمل الشركة على تطويره بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل نماذج التعليم والتدريب للمتقدمين للبرنامج بما يغطي المعارف التقنية والمهارات التي يحتاجونها للتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة لسيارات مرسيدس – بنز، وتمتد مدة البرنامج التدريبي لمدة عامين، ويستهدف استقطاب الكوادر السعودية الشابة التي تمتلك الموهبة لتقديم التأهيل المناسب لها الذي يعزّز المهارة بالمعرفة التقنية والمعلوماتية، ويوفر لهم فرصة للعمل في مراكز الصيانة لسيارات مرسيدس – بنز، والاستفادة من التدريب والتوجيه من ذوي الخبرة في مراكز الصيانة الرسمية في مدينتَي جدة والرياض.
ويستمر التعاون في تنفيذ البرنامج بين شركة الجفالي للسيارات وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الذي يعمل على توفير فرص وظيفية للشباب والشابات في القطاعين العام والخاص، مع توفير أدوات للتطوير الاجتماعي وتطوير الموارد البشرية.
ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج عبر الصفحة الرسمية لبرنامج شركة الجفالي للسيارات المنتهي بالتوظيف عبر الرابط ( https://www.mercedesbenzksa.com/career )
وأكد الأستاذ خالد النهاري مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في شركة الجفالي للسيارات بأن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال العامين الماضيين كان دافعاً لاستمراره بعد النتائج الإيجابية التي ظهرت بعد تنفيذه، وأضاف قائلاً: "نعمل في برنامج الجفالي للتدريب المنتهي بالتوظيف لتوفير فرص مميّزة للكوادر الشابة لاختيار مسار وظيفي يضمن لهم فرصة اكتساب الخبرة والتدريب عالي المستوى، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويحقق أهداف برنامج "هدف" في تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من أخذ مكانها في دفع عجلة التطوّر والنهضة التي تعيشها بلادنا، ونحن بدورنا في شركة الجفالي للسيارات نقدّم هذه الدورات وفقاً لأعلى المعايير التي يتطلبها العمل في خدمة عملائنا والتعامل مع تقنيات سيارات مرسيدس – بنز المتطورة.