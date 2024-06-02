الجفالي للسيارات تواصل تقديم برنامجها التدريبي المنتهي بالتوظيف للعام الثالث على التوالي

وأكد الأستاذ خالد النهاري مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في شركة الجفالي للسيارات بأن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال العامين الماضيين كان دافعاً لاستمراره بعد النتائج الإيجابية التي ظهرت بعد تنفيذه، وأضاف قائلاً: "نعمل في برنامج الجفالي للتدريب المنتهي بالتوظيف لتوفير فرص مميّزة للكوادر الشابة لاختيار مسار وظيفي يضمن لهم فرصة اكتساب الخبرة والتدريب عالي المستوى، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويحقق أهداف برنامج "هدف" في تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من أخذ مكانها في دفع عجلة التطوّر والنهضة التي تعيشها بلادنا، ونحن بدورنا في شركة الجفالي للسيارات نقدّم هذه الدورات وفقاً لأعلى المعايير التي يتطلبها العمل في خدمة عملائنا والتعامل مع تقنيات سيارات مرسيدس – بنز المتطورة.