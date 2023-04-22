شريكٌ موثوق ودورٌ مؤثر.. هكذا أجْلت "البحرية السعودية" مواطنين ورعايا دول أخرى من السودان

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت بدء ترتيبات إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة؛ حيث أشارت إلى أنه "إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله- بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان؛ تعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة".