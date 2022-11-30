في تقرير "الأرصاد".. غدًا بداية الشتاء أرصاديًّا ويناير الأبرد.. و21 ديسمبر أطول ليالي العام

وبين التقرير أن شهر ديسمبر الحالي سيشهد زيادة في درجات الحرارة بأعلى من المعدل بمقدار درجة مئوية واحدة على جميع مناطق المملكة، وتصل إلى درجة ونصف مئوية على مناطق الرياض والشرقية ونجران، وفي يناير المقبل ترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة مئوية على أغلب مناطق المملكة، وتصل إلى درجة مئوية واحدة على جنوب المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران، أما في شهر فبراير المقبل فتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة مئوية على معظم مناطق المملكة، ودرجة مئوية واحدة على جنوب المنطقة الشرقية.