"متحدث البيئة" لـ"سبق": دعم ممارسي نشاط الزراعة العضوية مستمر وفقًا لقرار "الوزراء"

وقال "الدخيل"، فيما يخص تعليق صرف بعض طلبات الدعم: يعود لضبط مخالفات حرجة من قِبَل بعض وحدات الإنتاج، مثل استخدام مدخلات غير مسموح بها كالأسمدة الكيميائية أو التغذية الصناعية السكرية في المناحل، وعدم الالتزام بالسجلات الزراعية أو معايير التتبع والتوثيق؛ مشيرًا إلى أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى تعليق أو سحب شهادة التوثيق العضوي، إلى حين تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.