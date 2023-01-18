بعد 3 أشهر من انطلاقته.. زوار "موسم الرياض" يبلغون 12 مليون زائر

وكانت فعاليات "موسم الرياض" قد انطلقت قبل ثلاثة أشهر في 21 أكتوبر الماضي تحت شعار "فوق الخيال"، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها، بينها: مناطق "بوليفارد وورلد" و"بوليفارد رياض سيتي" و"ونتر وندر لاند" و"المربع 8" و"رياض سكاي"، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية، وأكثر من 150 عرضاً فنياً متنوعاً، و8 عروض عالمية، و65 يوماً من الألعاب النارية.