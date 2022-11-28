"الأزياء" تطلق النسخة الثانية من برنامج قيادات الأزياء "سمو"

وبدأ البرنامج باستقبال طلبات التسجيل على الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/elevate/#smooth-scroll-top.

واشترطت الهيئة أمام كل راغبة في التسجيل أن تكون لديها خبرة أو تمتلك منشأة في مجال الأزياء على ألا تقل الخبرة أو عمر المنشأة عن ثلاث سنوات، وألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عاماً، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية, بالإضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية.