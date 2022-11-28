"الأزياء" تطلق النسخة الثانية من برنامج قيادات الأزياء "سمو"

أطلقت هيئة الأزياء اليوم برنامج قياديات الأزياء "سمو" في نسخته الثانية، الذي يهدف إلى تمكين الشابات الطموحات من الجيل الصاعد؛ للمساهمة في تطوير قطاع الأزياء بالمملكة.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الإرشادية الافتراضية الفردية والجماعية، لمدة 6 أشهر مع مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين المتميزين في هذا المجال.
وبدأ البرنامج باستقبال طلبات التسجيل على الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/elevate/#smooth-scroll-top.
واشترطت الهيئة أمام كل راغبة في التسجيل أن تكون لديها خبرة أو تمتلك منشأة في مجال الأزياء على ألا تقل الخبرة أو عمر المنشأة عن ثلاث سنوات، وألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عاماً، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية, بالإضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية.
ويغطي البرنامج موضوعات متنوعة تشمل توجيه المتدربات بهدف تطوير ونمو أعمالهن مستقبلاً، ومساعدتهن على تحقيق أهداف مشاريعهن، ومشاركتهن في أفضل الممارسات في صناعة الأزياء، ودعمهن لإنشاء شبكة عالمية في هذه الصناعة الحيوية، إضافةً إلى تعزيز مهاراتهن القيادية.
ويعمل البرنامج على تمكين المتقدمات من بناء شبكة من العلاقات العالمية لمساعدتهن على المدى البعيد، وتسليــــط الضوء دولياً على القيـاديات النسائية السعودية.
ويأتي "سمو" في سياق جهود هيئة الأزياء لتطوير القطاع في المملكة بجوانبه التنظيمية والإدارية كافة، وتمكين منسوبيه ودعمهم لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، بما يُسهم في النهوض بالقطاع وتعزيز مكانة المملكة بوصفها محطة عالمية مؤثرة في صناعة الأزياء.