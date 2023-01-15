رابطة العالم الإسلامي توفر ماء زمزم لزوار متاحف السيرة النبوية

ونوّه الشهري، في هذه المناسبة، بهذا التعاون المهم مع إحدى أعرق الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، مع إرثٍ ضارب في التاريخ الإسلامي، وفي كل تفاصيل رحلة الحجيج، مؤكِّداً اعتزازَ رابطة العالم الإسلامي بذلك، وحِرصها على التفاعل مع التطلعات السامية لرؤية السعودية ٢٠٣٠، في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة وفق الهدي الشرعي، مع تطبيق أعلى المعايير المهنية والإنسانية.