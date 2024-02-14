بعد الخروج من كأس آسيا.. قضية مكالمة الفجر تتصاعد.. تبادلٌ للاتهامات و"الثقيل": كل شيء موثّق

وتابع، أن حسين الصادق لم يكن دقيقاً في نقل ما دار بينهما، وهذا حدث أيضاً مع ‫سلمان الفرج، الذي قال للمدرب إنه لم يرغب في المشاركة في المباريات الودية، ونواف العقيدي الذي قال إنه لا يرغب في الانضمام إلى المعسكر، ولم يذكر رغبة اللاعب بالاطمئنان على والدته.