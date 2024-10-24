جمعية "إنسان" تتوج بجائزة محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالوطن العربي

كرّمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية جمعية إنسان لرعاية الأيتام لحصولها على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي في دورتها الثالثة، وذلك في حفل لتكريم الفائزين الذي أُقيم بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما تم الإعلان عن ترشيح 188 مؤسسة خيرية فائزة من أصل 300 مؤسسة مشاركة من مختلف الدول العربية، وتسلم التكريم محمد بن سعد المحارب مدير عام جمعية إنسان لرعاية الأيتام.
من جانب آخر، رفع المدير العام التهنئة للأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز ، رئيس اللجنة التنفيذية ولأعضاء المجلس بمناسبة حصول الجمعية على هذا التميز.
وأضاف "المحارب" أن تتويج الجمعية بالجائزة يأتي نظير مواءمتها و استيفائها لمعايير الجائزة المتوافقة مع أفضل المعايير العالمية في مجال العمل الخيري، ومن ضمنها مجالات القيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية، وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء، ورفع كفاءة التميز المؤسسي بالجمعيات والمؤسسات الخيرية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم بمختلف المسارات، تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.
وأشار إلى أن الجائزة تأتي امتدادًا للجوائز السابقة التي حصلت عليها الجمعية لتقديمها خدمات متميزة وتنفيذ مبادرات وبرامج باحترافية عالية لأبناء وأسر الجمعية.
ونوّه المحارب بدور الجائزة في توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول إلى أفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في المؤسسات والجمعيات، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية والتطوير المستمر، وتشجيع التنافس بين الجهات الخيرية وتأهيلها للدخول في المسابقة من خلال تطبيق معايير الجائزة العالمية.