جمعية "إنسان" تتوج بجائزة محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالوطن العربي

وأضاف "المحارب" أن تتويج الجمعية بالجائزة يأتي نظير مواءمتها و استيفائها لمعايير الجائزة المتوافقة مع أفضل المعايير العالمية في مجال العمل الخيري، ومن ضمنها مجالات القيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية، وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء، ورفع كفاءة التميز المؤسسي بالجمعيات والمؤسسات الخيرية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم بمختلف المسارات، تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.