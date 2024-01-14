علامة HONOR تشكل مستقبل التكنولوجيا وتُظهر جانب من تفانيها في تقديم أحدث الابتكارات، التقنيات وتقديم أعلى درجات الجودة

يخضع كل هاتف ذكي من HONOR لرحلة صارمة تتضمن أكثر من 400 اختبار للمنتج ويلتزم بأكثر من 20 معيارًا عالميًا للاعتماد قبل أن يصبح جاهزًا للإطلاق في الأسواق واستخدامه من قبل المستهلكين.