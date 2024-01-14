علامة HONOR تشكل مستقبل التكنولوجيا وتُظهر جانب من تفانيها في تقديم أحدث الابتكارات، التقنيات وتقديم أعلى درجات الجودة

اتخذتHONOR ، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً، خطوة مهمة نحو تعزيز الاتصالات والتفاهم الأعمق من خلال استضافة زيارة حصرية لوسائل الإعلام السعودية والمؤثرين إلى منشآتها في الصين.
وقد زودت هذه التجربة الغامرة، التي جرت قبل نهاية العام السابق، للمشاركين برؤى مباشرة حول تكنولوجيا HONOR المتطورة والتطورات المبتكرة والرؤية الاستراتيجية. خلال الزيارة، اكتسب الإعلاميون والمؤثرون السعوديون رؤى ثاقبة حول العناصر الأساسية التي تؤكد التزام HONOR الثابت بالتميز.
تبرز HONOR في صناعتها من خلال إعادة استثمار 10% من إيراداتها في البحث والتطوير، واكتشاف التقنيات التي من المقرر أن تصل إلى السوق خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
ومع التواجد العالمي في سبعة مواقع استراتيجية، بما في ذلك مراكز التصميم في باريس والتصوير في اليابان، تركز فرق البحث والتطوير في HONOR على جوانب مختلفة مثل التصوير وشاشة العرض والتصميم وتطوير النظام البيئي.
ويتجلى تفاني العلامة التجارية الرائع حيث إن أكثر من 60% من القوى العاملة لديها تعمل في قسم البحث والتطوير، مما يعزز التزامها بدفع الحدود التكنولوجية.
تعطي HONOR الأولوية للجودة في كل مرحلة من مراحل تطوير المنتج، وتحدد بدقة أكثر من 600 معيار جودة تشمل تصميم المنتج وتطويره والمواد والتصنيع.
يخضع كل هاتف ذكي من HONOR لرحلة صارمة تتضمن أكثر من 400 اختبار للمنتج ويلتزم بأكثر من 20 معيارًا عالميًا للاعتماد قبل أن يصبح جاهزًا للإطلاق في الأسواق واستخدامه من قبل المستهلكين.
يتم ضمان مراقبة الجودة من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الاختبار من خلال المراقبة الدقيقة لكل خطوة من خط التجميع. عند اكتشاف منتج يوجد به خلل، يتم إطلاق تنبيه متبوعًا بتصحيح المشكلة في الوقت المناسب.
يُمثل مجمع HONOR للتصنيع الذكي تفاني العلامة التجارية في الابتكار والكفاءة. ومن خلال الدمج السلس بين البحث والتطوير والتصنيع، تقوم HONOR بترجمة الابتكارات المتطورة إلى منتجات قابلة للتطوير وعالية الجودة.
تعد الأتمتة والرقمنة والتكنولوجيا الذكية حجر الزاوية لقدرات التصنيع الأساسية للمجمع، حيث تم أتمتة 80% من خط الإنتاج، و40% من المعدات التي تم تطويرها داخليًا بواسطة HONOR.
تم تجهيز المجمع أيضًا بمختبرات رائدة في الصناعة، بما في ذلك مختبر الموثوقية والمختبر التنظيمي ومختبر حماية البيئة، حيث تجري HONOR أكثر من 200 اختبار موثوقية على سلسلة HONOR Magic لضمان جودتها المتميزة.
أتاحت هذه الزيارة لوسائل الإعلام السعودية والمؤثرين نظرة مباشرة على كيفية تضافر تفاني HONOR في البحث والتطوير، والالتزام الثابت بالجودة، وقدرات التصنيع المتقدمة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا.