10 مدن تسجّل أقل درجات الحرارة.. وتبوك تتصدر بـ1° مئوية 

سجّلت مناطق عدة في المملكة فجر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025م (29 جمادى الآخرة 1447هـ)، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.