10 مدن تسجّل أقل درجات الحرارة.. وتبوك تتصدر بـ1° مئوية 

سجّلت مناطق عدة في المملكة فجر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025م (29 جمادى الآخرة 1447هـ)، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.
وتصدّرت مدينة تبوك قائمة المناطق الأبرد بدرجة حرارة بلغت 1° مئوية تحت الصفر، فيما حلّت الدوادمي، طريف، القريات، والطائف في المرتبة الثانية بدرجات حرارة بلغت 2° مئوية.
كما سجّلت حائل وسكاكا 3° مئوية، في حين بلغت الحرارة في بريدة وبيشة ورفحاء 4° مئوية، لتكتمل بذلك قائمة أبرد 10 مدن في المملكة لهذا اليوم.
وتأتي هذه الموجة الباردة بالتزامن مع الانقلاب الشتوي ودخول نجم "القلب"، ثاني منازل المربعانية، حيث يُتوقع استمرار انخفاض الحرارة خلال الأيام القادمة.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة في المناطق المكشوفة، حفاظًا على الصحة وسلامة الجميع.