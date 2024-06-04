"البديوي" يؤكد اهتمام قادة دول الخليج بمسيرة العمل المشترك في مجال التعليم

وأكد أن قادة دول المجلس, يؤمنون أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وتقدمها، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، لضمان تأهيل أجيال واعية قادرة على العمل بفاعلية في مختلف المجالات لمواجهة تحديات العصر بكفاءة واقتدار، والدفع بدولهم نحو مستقبل مشرق ومزدهر.