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بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تعزل قرى وتشل حركة السير بأجزاء من "خاط المجاردة"
أسالت الأودية والشعاب ورسمت لوحة ربانية جميلة وشلالات مائية بجبل "تهوي"
تسبَّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر أمس على محافظة المجاردة في قطع بعض الطرق، وجريان الأودية والشعاب.
وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على محافظة المجاردة عصر أمس؛ أدت إلى جريان الأودية والشعاب؛ ما تسبب في عزل بعض القرى، كقرية فلعة والمشاييخ ووادي الغيل وآل خشيل وجزء من قرى الأفاقمة.
وسال عدد من الأودية، أهمها وادي خاط الذي شهد سيولاً جارفة.
ورسمت الأمطار لوحة ربانية جميلة، تمثلت في شلالات مائية بجبل تهوي المشهور.