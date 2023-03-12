بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تعزل قرى وتشل حركة السير بأجزاء من "خاط المجاردة"

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على محافظة المجاردة عصر أمس؛ أدت إلى جريان الأودية والشعاب؛ ما تسبب في عزل بعض القرى، كقرية فلعة والمشاييخ ووادي الغيل وآل خشيل وجزء من قرى الأفاقمة.