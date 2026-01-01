حفظ النعمة بالحدود الشمالية يحوّل فائض 980 مناسبة إلى 42 ألف وجبة في 2025

أسهم مشروع حفظ النعمة في منطقة الحدود الشمالية، الذي تُشرف عليه جمعية "خير" لحفظ النعمة، في تحقيق نتائج إنسانية واجتماعية ملموسة خلال عام 2025، بتحويل فائض الطعام من 980 مناسبة إلى أكثر من 42 ألف وجبة غذائية، وُزّعت على 1700 أسرة مستفيدة على مدار العام، في خطوة تعزّز الأمن الغذائي وترسّخ قيم التكافل.
وأوضحت الجمعية أن الكميات التي جرى جمعها شملت: 5650 كيلوجرامًا من الأرز، و2890 كيلوجرامًا من اللحوم، و3700 كيلوجرام من التمور، و1500 صحن من الحلويات، و16 ألف كيلوجرام من الخضروات، بالإضافة إلى 7000 وجبة من فائض المطاعم. وتمر عملية الحفظ عبر مراحل منظمة تراعي خصوصية المستفيدين، بمشاركة أكثر من 100 متطوع من أبناء المنطقة.
وعلى الصعيد التوعوي، نفّذت الجمعية 10 أنشطة ميدانية ورقمية شملت المدارس، والأماكن العامة، والفعاليات، إلى جانب نشر 80 رسالة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف ترسيخ ثقافة حفظ النعمة وتعزيز الوعي بالأمن الغذائي.
ويُعد مشروع حفظ النعمة نموذجًا وطنيًا للعمل الخيري المستدام، يعكس وعي المجتمع المحلي، ويعزّز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.