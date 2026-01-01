حفظ النعمة بالحدود الشمالية يحوّل فائض 980 مناسبة إلى 42 ألف وجبة في 2025

أسهم مشروع حفظ النعمة في منطقة الحدود الشمالية، الذي تُشرف عليه جمعية "خير" لحفظ النعمة، في تحقيق نتائج إنسانية واجتماعية ملموسة خلال عام 2025، بتحويل فائض الطعام من 980 مناسبة إلى أكثر من 42 ألف وجبة غذائية، وُزّعت على 1700 أسرة مستفيدة على مدار العام، في خطوة تعزّز الأمن الغذائي وترسّخ قيم التكافل.