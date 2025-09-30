استشاري: محاربة السرطان وألزهايمر وأمراض القلب لا تحتاج كبسولات وخطوات يومية بسيطة بديلة عن الحبوب لمواجهة أخطر الأمراض

وعن اضطرابات النوم، أوضح أن العودة إلى النوم الليلي تحتاج خطة وصبرًا، إما بتأخير وقت النوم تدريجيًا حتى الوصول إلى الساعة العاشرة مساءً، أو بتقديم وقت الاستيقاظ على مراحل، مؤكدًا أن النوم غير الكافي أو الاستيقاظ من مرحلة النوم العميق يسببان تقلب المزاج والتعب.