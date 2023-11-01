مع نهاية دوام اليوم.. "الطلاب" على موعد مع أول إجازة نهاية أسبوع مطولة هذا العام

تبدأ مع نهاية دوام اليوم الأربعاء، إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات هذا العام التي ستكون يوم الخميس مع إجازة "الجمعة والسبت".
وكانت وزارة التعليم قد أوضحت أن التقويم الدراسي الحالي لعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
فيما ينتهي الفصل الدراسي الحالي “الأول“ بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11/ 2023م، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3/ 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الإثنين 4 / 12/ 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.