"سدايا" و"كاوست" تعلنان تأسيس مركز للتميز في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

وقال مدير جامعة (كاوست) توني تشان: "إن مركز التميز المشترك بين (سدايا) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي سيركز على تطوير التعليم، وصقل مهارات الجيل الجديد من السعوديين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الطلب الكبير على الدورات التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة، حيث ستعمل جامعة الملك عبدالله على تبوء موقعٍ قياديٍ في هذا المجال، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".