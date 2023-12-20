مختصّ: متحور "JN.1" لا يدعو للقلق.. والإجراءات الوقائية كفيلة بعدم توسع انتشاره

ولفت إلى أنّ أهمّ التوصيات التي وجهت بها منظّمة الصحة العالمية بشأن المتحوّر الجديد هي: ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، والمحافظة على مسافة آمنة عن الآخرين قدر الإمكان، والحرص على تحسين التهوية، وعلى الآداب التنفسية؛ أي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، والمواظبة على تنظيف اليدين، والحرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والإنفلونزا، لاسيّما إذا كان الفرد معرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد، ومراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض، والحرص على الخضوع للفحص إذا ظهرت على الفرد أيُّ أعراض، أو إذا كان قد خالط شخصًا مصابًا بكوفيد-19 أو بالإنفلونزا.