أمانة الرياض تغلق 85 منشأة وتصادر أغذية وتبغًا مخالفًا بالفيصلية

في حملة رقابية موسعة، أغلقت أمانة منطقة الرياض 85 منشأة مخالفة بحي الفيصلية، بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، ضمن جهودها لحماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 171 مخالفة، وفصل خدمات الكهرباء عن 32 موقعًا، وضبط 22 بائعًا متجولًا، إلى جانب مصادرة 13.5 طنًا من الخضار والفواكه والمواد الغذائية، وإتلاف 901 منتج من التبغ، ومصادرة 61 مادة عينية متنوعة. كما سُجّلت 230 مخالفة للجهات الحكومية الأخرى المشاركة.
وشملت الجولة منشآت مخالفة لا تحمل تراخيص نظامية، إضافة إلى منازل حُوّلت إلى أنشطة تجارية تُدار من عمالة تعمل لحسابها الخاص، منها مطاعم، ومغاسل، وصالونات حلاقة، ومحال خياطة، وبوفيهات، إضافة إلى مواقع الباعة الجائلين.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفات خطيرة، من بينها بيع منتجات تبغ مجهولة المصدر، ومواد غذائية فاسدة، وعرض منتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية، إلى جانب تخزين غذاء بطرق غير آمنة. وتم تسليم المواد الغذائية الصالحة للجمعيات الخيرية.
واتخذت الأمانة إجراءات مشددة، شملت الغرامات، والإنذارات، وإغلاق المنشآت الخطرة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية الميدانية، ومتابعة المنشآت حتى تصحيح أوضاعها، باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لرصد وتوثيق المخالفات.
وشددت الأمانة على أهمية تعاون السكان من خلال تطبيق "مدينتي"، باعتباره رافدًا مهمًا للتدخل السريع، مؤكدة أن الشراكة المجتمعية تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية ضمن رؤية الرياض.