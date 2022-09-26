أهالي قرى غرب عفيف يطالبون جامعة شقراء بتوفير حافلات نقل لبناتهم

"سبق" بدورها نقلت معاناة هؤلاء الأهالي لجامعة شقراء؛ حيث قال المتحدث الرسمي للجامعة د.عبدالعزيز السياري: إنه في إطار سعي الجامعة لضمان تقديم خدمات النقل الجامعي لأكبر عدد ممكن من طالبات الجامعة وفق الإمكانات المتاحة، فقد تم وضع ضوابط ومعايير تنظم عملية نقل الطالبات من وإلى كلياتهن، من بينها شرط أساسي بوجوب وجود مدرسة ثانوية للبنات في القرية أو المركز أو التجمع السكاني، وهو ما لا يتوفر في هذه القرى.