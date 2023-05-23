خميش مشيط.. عملية نوعية ناجحة تخلص طفلاً من مجرى بول ثانوي

تمكّن فريق طبي من جراحة الكلى والمسالك بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إجراء عملية نوعية ناجحة لطفل لديه مجرى ثانوي للبول، إضافة للمجرى الرئيس؛ وذلك بقيادة استشاري جراحة الكلى والمسالك لدى الأطفال بمدينة الملك فيصل الطبية الدكتور خالد بن عبدالوهاب الضبعان.
وتمّت إزالة المجرى بالكامل، والطفل يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة، ولله الحمد؛ وذلك بعد العملية الجراحية والترميمية والتجميلية.
شارك العملية فريق طبي يتكوّن من أخصائي المسالك الدكتور الحارث باعارمة، والدكتورة نهلة الحميدي، واستشارية التخدير الدكتورة آمال بلقاسم، والأخصائي ماجد الأسمري، وفني العمليات مشعل الشهراني، والممرضة أماني القحطاني.