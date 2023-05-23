خميش مشيط.. عملية نوعية ناجحة تخلص طفلاً من مجرى بول ثانوي

شارك العملية فريق طبي يتكوّن من أخصائي المسالك الدكتور الحارث باعارمة، والدكتورة نهلة الحميدي، واستشارية التخدير الدكتورة آمال بلقاسم، والأخصائي ماجد الأسمري، وفني العمليات مشعل الشهراني، والممرضة أماني القحطاني.