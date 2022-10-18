فريق أمني سعودي يزور باكستان لمتابعة تحقيقات مقتل دبلوماسي سعودي عام 2011

يزور فريق تحقيق سعودي مكون من ستة أعضاء، باكستان؛ لمتابعة ومراجعة التحقيقات والتقدم المحرز في قضية مقتل الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في كراتشي عام 2011.
وذكرت تقارير باكستانية أن إسلام آباد قدمت المعلومات الخاصة بشكل كامل لفريق التحقيقات السعودي، مشيرة إلى أن ثلاثة من المتورطين في القضية يختبئون في إيران وتم إصدار طلب من الأنتربول (إخطارات حمراء) للقبض على المتهمين.
ووفقاً لوزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله فإن المجرمين المتورطين في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني عام 2011 سيقدمون للعدالة قريباً.