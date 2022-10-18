فريق أمني سعودي يزور باكستان لمتابعة تحقيقات مقتل دبلوماسي سعودي عام 2011

وذكرت تقارير باكستانية أن إسلام آباد قدمت المعلومات الخاصة بشكل كامل لفريق التحقيقات السعودي، مشيرة إلى أن ثلاثة من المتورطين في القضية يختبئون في إيران وتم إصدار طلب من الأنتربول (إخطارات حمراء) للقبض على المتهمين.