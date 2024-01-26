شاهد ما تم تصويره.. 4 كويكبات تُزين السماء تحمل أسماء فلكيين عرب

تظهر أربعة كويكبات في السماء سُميت بأسماء فلكيين عرب من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، حيث التُقطت صور لثلاثة منها عن طريق مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي، ويظهر الكويكب في المنتصف داخل المربع الأحمر كبقعة داكنة، والنجوم من حوله على هيئة خطوط.
وسمى الكويكب الأول "يوسف ملان" نسبة للفلكي المغربي الدكتور يوسف ملان؛ تقديرًا لأعماله في متابعة الأجرام الصغيرة ومتابعة نشاط المذنبات؛ حيث رقم الكويكب (33903)، ودرجة اللمعان وقت التصوير: 17.9.
ويحمل الكويكب الثاني "شداد" رقم (33444)، وينسب للفلكي السوداني الدكتور معاوية شداد؛ تقديرًا لأعماله في متابعة سقوط الكويكب 2008 TC3 في السودان، والأبحاث التي تبعت ذلك؛ حيث اللمعان وقت التصوير: 19.4
وينسب الكويكب الثالث باسم "عودة" ورقم (34786)، إلى الفلكي محمد عودة؛ تقديرًا لأعماله في إنشاء وتشغيل شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، وإدارة مرصد الختم الفلكي، فيما تبلغ درجة لمعان الكويكب وقت التصوير: 19.5.
ويشهد الكويكب الرابع "سحيسح" ورقمه (362238) خفوتًا صعب من مهمة تصويره، وسُميَ نسبةً للمغربي الدكتور طه سحيسح؛ حيث لمعان الكويكب من القدر 22.