شاهد ما تم تصويره.. 4 كويكبات تُزين السماء تحمل أسماء فلكيين عرب

تظهر أربعة كويكبات في السماء سُميت بأسماء فلكيين عرب من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، حيث التُقطت صور لثلاثة منها عن طريق مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي، ويظهر الكويكب في المنتصف داخل المربع الأحمر كبقعة داكنة، والنجوم من حوله على هيئة خطوط.