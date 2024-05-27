سفير باكستان لدى المملكة: مبادرة "طريق مكة" محل ثناء حكومة وشعب باكستان

ونوّه السفير فاروق؛ بالتوسع في تنفيذ المبادرة هذا العام (1445هـ / 2024م) في مطارَي كراتشي وإسلام أباد الدوليين، بعد نجاحها في الأعوام السابقة وتحقيق أهدافها في شرف خدمة ضيوف الرحمن المستفيدين منها في جمهورية باكستان، مشيراً إلى أنها جعلت سفر الحجاج خالياً من المتاعب وسهلاً وميسراً.