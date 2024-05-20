"حارة وجافة ومُغبرة".. "رياح البوارح" تتهياً وآثارها السلبية تطال الإنسان والحيوان والنبات

وتتسبب "رياح البوارح" في العديد من الأضرار ولها آثار سلبية لا تقتصر فقط على الإنسان، حيث تتسبب في تشكل الموجات الغُبارية والعواصف الرملية القوية وتتسبب بزحف الرمال في الحالات القوية، مما يؤدي إلى اضطرار بعض الدول إيقاف أنشطة حيوية في الدولة مثل تعطيل حركة الطيران والملاحة البحرية جراء ارتفاع أمواج البحر وانعدام مدى الرؤية الأفقية، مما يكون له أثر سلبي على اقتصاد الدول، كما يتأثر مرضى الجهاز التنفسي والعيون بشكلٍ كبير أثناء هبوب رياح البوارح وتنتشر الأمراض مثل الحساسية والربو.