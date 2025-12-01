إغاثي الملك سلمان يطلق مشروع إزالة أنقاض دوما وداريا السوريتين.. ويوزع مساعدات غذائية بأفغانستان

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع إزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي دوما وداريا بمحافظة ريف دمشق في سوريا، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في خطوة تهدف إلى تهيئة بيئة آمنة تسهم في عودة السكان وبدء إعادة الإعمار.
ويستهدف المشروع رفع ما لا يقل عن 85,500 متر مكعب من الأنقاض، منها 46,500 متر مكعب في دوما و39,000 متر مكعب في داريا، مع تشكيل وحدة لإعادة التدوير تهدف إلى تحويل 30,000 متر مكعب من الركام إلى مواد بناء قابلة للاستخدام. كما تتولى الفرق الفنية أعمال المسح التقني، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية للتعريف بمخاطر المخلفات الحربية وطرق الإبلاغ عنها.
ويأتي المشروع ضمن جهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب السوري، وتحقيق تعافٍ مستدام يعيد الحياة للمدن المتضررة.
وفي سياق متصل، وزّع المركز 363 سلة غذائية في مديرية حضرت سلطان بولاية سمنجان في أفغانستان، استفاد منها 2,178 فردًا من العائدين إلى بلادهم، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ للعام 2025 – 2026م، في إطار مساعي المملكة لتقديم الدعم للفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.