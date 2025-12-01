إغاثي الملك سلمان يطلق مشروع إزالة أنقاض دوما وداريا السوريتين.. ويوزع مساعدات غذائية بأفغانستان

ويستهدف المشروع رفع ما لا يقل عن 85,500 متر مكعب من الأنقاض، منها 46,500 متر مكعب في دوما و39,000 متر مكعب في داريا، مع تشكيل وحدة لإعادة التدوير تهدف إلى تحويل 30,000 متر مكعب من الركام إلى مواد بناء قابلة للاستخدام. كما تتولى الفرق الفنية أعمال المسح التقني، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية للتعريف بمخاطر المخلفات الحربية وطرق الإبلاغ عنها.